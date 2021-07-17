/641074/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الأهلي-وكايزر-تشيفز-بنهائي-إفريقيا

د1

تحضير من الأهلي من الخلف وضغط من كايزر تشيفز

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أول هجمة خطرة لكايز تشيفز وتخرج ضربة حرة للشناوي

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إستحواذ على الكرة من كايزر تشيفز والأهلي يسترجع الكرة، ويضرب بأول هجماته ويمسكها حارس كايزر

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تمريرة قصيرة من مدافع كايزر لحارس مرماه، وشريف يتابع الكرة والحارس ينقذ الموقف ويمسك الكرة

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مرتدة من كايزر تشيفز، وبطاقة صفراء أولي لبرنارد باركر

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عرضية من الشحات داخل منطقة الجزاء والدفاع ينقذ الموقف

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أول ركنية في المباراة للأهلي والدفاع يبعد الكرة

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تحضير وإستحواذ من الخلف للأهلي

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هجمة منظمة من الأهلي ودفاعات كايزر تنهيها بخبرة على حدود منطقة الجزاء

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رأسية من أعلى نقطة من محمد شريف تمر علي يسار المرمى

د18

إنسدال على الكرة في منتصف الملعب من الفريقين

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هجمة خطرة من كايزر ودفاعات الأهلي تتعامل معها بشكل جيد وتصل للشناوي

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ركنية ثانية للأهلي يمررها معلول للشحات على حدود منطقة الجزاء ويسددها بقوة أعلي المرمى

د21

بطاقة صفراء لأيمن أشرف بعد تدخل قوي في الهواء على مهاجم كايزر

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ركنية اولى لكايزر تشيفز يخرج عليها الشناوي ويمسكها على مرتين

د24

هجمة خطرة للأهلي من عرضية وكايزر يخرجها ويعود بها أفشة ويسددها تمر على يمين المرمى

د26

ضغط متواصل من الأهلي ودربكة في صفوف كايزر تشيفز من خلال هجمات متتالية

د28

عرضية من معلول لطاهر وتخرج ضربة حرة لكايزر

د30

ركنية ثانية لكايزر وحكم المباراة يحتسب خطأ على مدافع كايزر

د32

مرور جميل من أفشة وهجمة من الأهلي ولكن دفاعات كايزر بالمرصاد

د33

تسديدة قوية من السولية من على حدود منطقة الجزاء وتمر أعلى المرمى

د35

ضغط متواصل من الأهلي وإنحصار اللعب في منتصف ملعب كايزر تشيفز وتسديدة من معلول من الجانب الأيسر

د37

عرضية خطرة من لاعب كايزر سمير والشناوي يمسك بالكرة

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تسديدة من أفشة من هجمة مرتدة تمر أعلى المرمى

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دربكة من كايزر تشيفز في محاولة السيطرة على الكرة بسبب ضغط الأهلي المتقدم في الملعب

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عرضية من أفشة تمر ويرسلها عرضية من معلول ويمسك بها الحارس

د44

سيطرة مستمرة من الأهلي على أحداث المباراة وتراجع كايزر تشيفز

د45

سقوط محمد شريف داخل منطقة الجزاء ومطالبة بضربة جزاء

د45

دقيقة وقت بدل ضائع

د45+1

بطاقة صفراء لهابي لاعب كايزر بعد تدخل قوي على أكرم توفيق، وبطاقة ثانية لعمرو السولية للإعتراض

رجوع حكم المباراة للفار وتراجع عن قرار البطاقة الصفراء لهابي وإشهار البطاقة الحمراء

د45+2

إنتهاء الشوط الأول

ويدخل الفريقين المباراة ف تحقيق الفوز، فمن جانب الأهلي يسعى لتحقيق النجمة العاشرة في البطولة، ومن الجانب الآخر يسعى بطل جنوب إفريقيا في المباراة لحصد أول نجمة له في البطولة.

ويرصد دوت الخليج أحداث المباراة بين الفريقين لحظة بلحظة.

تشكيل كايزر تشيفز أمام الأهلي :

حراسة المرمى: دانييل أكبي.

الدفاع: راماهلوي مافهليلي – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو.

الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – هابي ماشياني.

الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو.

تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف – محمد مجدي أفشة– طاهر محمد طاهر.