جدة - نرمين السيد - تبدأ الجولات ثانى أيام عيد الأضحى المبارك من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، ويقدمها أصدقاء المتحف المصرى وأمناء المتحف، وتلقى الجولات الضوء على أهم القطع الأثرية بالمتحف وجوانب تاريخ وحضارة مصر القديمة.
ويفتح المتحف المصرى أبوابه للزيارة طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، علما بأن شباك التذاكر يغلق فى تمام الساعة 4:15 مساءً بما فى ذلك أيام الأجازات والأعياد والمناسبات.
وتبلغ أسعار التذاكر اليومية للمصريين والعرب 30 جنيها والطلاب 10 جنيهات، والتصوير الفوتوغرافى التذكارى بالكاميرا "يسمح فقط بدون فلاش" 20 جنيها، وتصوير الفيديو التذكارى 300 جنيه.
فيما تبلغ التذاكر اليومية للأجانب 200 جنيه والطلاب 100 جنيه، والتصوير الفوتوغرافى التذكارى" بالكاميرا يسمح فقط بدون فلاش" 50 جنيها" ، وتصوير الفيديو التذكارى 300 جنيه ، كما أن الدخول مجانا للأطفال حتى سن 6 سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحف المصرى بالتحرير ينظم جولات إرشادية مجانية للزائرين فى عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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