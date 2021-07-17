محدث لحظة بلحظة.. أحداث مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بنهائي إفريقيا

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تنطلق صافرة بداية المباراة بعد لحظات من الآن في التاسعة مساء، والتي تجمع بين الأهلي وكايزر تشيفز في لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

ويدخل الفريقين المباراة ف تحقيق الفوز، فمن جانب الأهلي يسعى لتحقيق النجمة العاشرة في البطولة، ومن الجانب الآخر يسعى بطل جنوب إفريقيا في المباراة لحصد أول نجمة له في البطولة. ويرصد دوت الخليج أحداث المباراة بين الفريقين لحظة بلحظة. تشكيل كايزر تشيفز أمام الأهلي : حراسة المرمى: دانييل أكبي. الدفاع: راماهلوي مافهليلي – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو. الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – هابي ماشياني. الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو. تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز: حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: على معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم. خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف – محمد مجدي أفشة– طاهر محمد طاهر.

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