/641071/التشكيل-الرسمي-لـ-كايزر-تشيفز-أمام-الأهلي-في-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لكايزر تشيفز تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بالمغرب.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل فريق كايزر تشيفز أمام الأهلي.

تشكيل كايزر تشيفز أمام الأهلي

حراسة المرمى: دانييل أكبي

الدفاع: راماهلوي مافهليلي – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو

الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – هابي ماشياني

الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو.

تشكيل الأهلي في نهائي أفريقيا:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف – محمد مجدي أفشة– طاهر محمد طاهر.

تاريخ الأهلي في نهائي أفريقيا

نجح الأهلي في تسجيل أسمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في 1976، لأول مرة، ونجح في حصد أول لقب منها في 1982، ليحصد اول ألقابه الإفريقية، وحقق الأهلي 9 ألقاب من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويأمل الأهلي في التتويج بالعاشرة أمام كايزر تشيفز.

وصل الأهلي في أربع نسخ متتالية لنهائي أفريقيا، في موسم (2005 – 2006 – 2007 – 2008)، ليكون أول نادي في لقارة السمراء يواصل المشاركة في نهائي البطولة في أربع مرات متتالية.

حصد الأهلي اللقب في نسختين متتاليتين مرتين الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، ويسعى لتكرار نفس الإنجاز للمرة الثالثة، وهو يدافع عن لقبه الذي حققه على حساب الزمالك في النسخة الماضية.

قائمة الأهلي

ويدخل الأهلي مباراة اليوم في النهائي الرابع عشر أمام كايزر تشيفز، بقائمة مدججة بالعديد من لاعبي الفريق أصحاب الخبرات في المباريات الكبرى، والمباريات الحاسمة.

في حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطقي- مصطفي شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمود وحيد - سعد سمير - محمود متولي.

خط السوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي- أليو ديانج - أكرم توفيق - مجدي أفشة - كريم ندفيد - محمود وحيد - وليد سليمان.

خط الهجوم: محمد شريف - صلاح محسن – بواليا - محمود كهربا - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- مروان محسن - أجاي.