زعيم الأغلبية: «حياة كريمة» المشروع الأضخم فى العالم.. ونحن في عهد تتحقق فيه الآمال والتنمية

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قال زعيم الأغلبية، النائب أشرف رشاد، أمين عام حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن:” إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” يعد هو المشروع الأضخم على مستوى العالم.

دوت الخليج

زعيم الأغلبية: «حياة كريمة» المشروع الأضخم فى العالم

وأكد زعيم الأغلبية، النائب أشرف رشاد، خلال الحفل الختامي لبطولة كأس محمد سالمان الخيرية لكرة القدم الرياضية، بمشاركة 68 مركز شباب على مستوى المحافظة، على إننا في عهد تتحقق فيه الآمال والتنمية مطالبًا الشباب ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق الطموحات.

الحفل الختامي لبطولة كأس محمد سالمان الخيرية لكرة القدم الرياضية

من جانبه، أشار المهندس ياسر عمر، إلى أن تعاون الحزب مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى من أولويات العمل الحزبى لما لهذه المؤسسات من دور كبير ورئيسى فى دعم عجلة التنمية فى مصر الجديدة، مشيرًا إلى حضور المهندس أشرف رشاد لأسيوط لما للرياضة واكتشاف الشباب الموهوبين رياضيا من أهمية كبيرة فى تحقيق استراتيجة بناء الإنسان التى يتبناها رئيس الجمهورية.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط إلى أهمية المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني في دعم الشباب في مختلف المجالات وخاصة الرياضية واتاحة الفرصة امام المتميزين منهم للمشاركة فى البطولات والمسابقات المختلفة موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمها للشباب وبناء الانسان الفكري والبدني لتحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال خلال الحفل الختامي لبطولة كأس محمد سالمان الخيرية لكرة القدم الرياضية، بمشاركة 68 مركز شباب على مستوى المحافظة، بحضور زعيم الأغلبية، النائب أشرف رشاد، ونواب مستقبل وطن، ومنهم النائب إبراهيم نظير، والنائب حسام حلمى ماضى، والنائب أحمد الشناوى، وأعضاء مجلس الشيوخ، النائب حمادة قرشي، والنائب مصطفى الكحيلى، والنائبة هند جوزيف.

كما حضر النائب محمد فهمي صالح، أمين عام حزب الشعبي الجمهوري بأسيوط، والنائبة نشوى رائف، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئبس الجامعة والعميد سكرتير عام، مساعد المحافظة، واللواء عبد الرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والشبابية والمهندس محمد سالمان رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديري الإدارات الشبابية ومراكز الشباب والفرق الرياضية والكشفية على مستوى المحافظة.

وشهد الحضور المبارة النهائية بين فريقي مركز شباب حي السلام بمنفلوط، ومركز شباب تناغة بالقوصية، لتحديد المركزين الأول والثاني.