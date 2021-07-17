الأرصاد: تراجع حدة الموجة الحارة فى وقفة عرفات وعيد الأضحى 

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تراجع حدة الموجة الحارة، خلال يوم الإثنين المقبل الذى يوافق وقفة عرفات، بالإضافة إلى أيام عيد الأضحى المبارك، بحيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.





وأكدت الهيئة فى بيان لها، أن طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك، سيشهد انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، يصاحب ذلك وجود نسب رطوبة مرتفعة فى الجو على كافة الأنحاء ويكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما من المتوقع أن تكون حالة طقس أول أيام عيد الأضحى ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وباقى الأنحاء.

وتبقى الظواهر الجوية المؤثرة فى طقس أول أيام عيد الأضحى، هى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك، كالتالى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 37 للعظمى والصغرى 25

السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 28

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 24

أما عن نسب الرطوبة، خلال طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك، كالتالى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 80 للعظمى والصغرى 30

السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 80 للعظمى والصغرى 40

شمال الصعيد 55 للعظمى والصغرى 30

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15