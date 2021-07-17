فيديو - بالبنط العريض : صحف فرنسية تكشف أسباب حظر الإرهابية فى النمسا

جدة - نرمين السيد - ناقش الإعلامى حسام فاروق التقارير التى نشرتها عدد من الصحف الأوروبية بشأن التحذير من خطر جماعة الإخوان الإرهابية، خصوصًا بعد قرار البرلمان النمساوى بوضعها على قائمة المنظمات الإرهابية.





وتناول فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يُعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن صحيفة "فالور أكتويل الفرنسية" تناولت تقريرًا بعنوان "النمسا تصبح أول دولة أوروبية تحظر جماعة الإخوان الإرهابية"، وكشف فاروق عن سببين لاتخاذ البرلمان النمساوى قرار حظر الإرهابية، أولها الصناديق السرية المشبوة التى يتم فيها تحويل عناصر تلك الجماعة لأموالهم من إنجلترا إلى النمسا.

وتابع: "السبب الآخر الحادث الإرهابى الذى وقع فى فيينا 2 نوفمبر 2020، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين".

وقال فاروق إن صحيفة "ماريان" الفرنسية الأسبوعية، ذكرت أنه تم تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية فى النمسا لدرجة أنهم أسسوا إمبراطورية أعمال من مصانع الألبان حتى امتلكوا شبكة نقابية.



كما تناول تقرير صحيفة "لوبوان الفرنسية" التى ناقشت فيه فكر "حسن البنا" الذى لم يستطع إخفاء طموحاته أمام العالم، كما أكدت الصحيفة أن الإخوان وجدوا فى النمسا "ملاذًا ضريبيًا"، وأحد البلاد التى تحافظ على سرية الحسابات المصرفية للأجانب التى يعيشون فيها، ومن ثم الإخوان بدأوا فى إنشاء إمبراطوريات داخل الدولة.