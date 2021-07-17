/641067/رسالة-دعم-من-عماد-متعب-للاعبي-الأهلي-قبل-نهائي-إفريقيا

نشر عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق، رسالة دعم للاعبي الأهلي أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويعرض دوت الخليج الرسالة التي نشره عماد متعب على صفحتة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي:

عماد متعب ينشر رسالة دعم للاعبي الأهلي

كتب عماد متعب على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عبر تويتر: "يلا يا رجالة"، وحرص مهاجم الأهلي السابق على دعم لاعبي فريقه السابق في مواجهتهم الحاسمة اليوم السبت، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

عدد بطولات الأندية المصرية في دوري أبطال إفريقيا

توج فريق الإسماعيلي ببطولاته الوحيدة في دوري أبطال إفريقيا عام 1969، وكانت تلك البطولة هي الأولى في تاريخ الأندية المصرية، بينما حقق فريق الزمالك التتويج بالبطولة في عام 1984 و 1986 و1993 و1996 و2002، بينما توج النادي الأهلي بالبطولة في عام: 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020.

خاض النادي الأهلي 13 نهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، واستطاع المارد الأحمر الفوز بـ 9 مباريات منهم، وتربع على صدارة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة.

مشوار الأندية المصرية في دوري أبطال إفريقيا

حصدت الأندية المصرية بطولة دوري أبطال إفريقيا، 15 مرة منذ انطلاقها لأول مرة في عام 1964، عن طريق الفرق: الإسماعيلي والأهلي والزمالك، بواقع بطولة واحدة لفريق الدراويش و5 مرات للفارس الأبيض.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام كايزر تشيفز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

في الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

التشكيل المتوقع لفريق كايزر تشيفز أمام الأهلي

حراسة المرمى: دانييل أكبي

الدفاع: سيابونجا نجيزانا – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو

الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – ياجان ساسمان

الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – لياندرو كاسترو