التعليم : يحق لطلبة السنة النهائية بالدبلومة الأمريكية عمل super matching

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يحق لطلبة السنة النهائية بالدبلومة الأمريكية الاختيار فى عمل super matching بأعلى الدرجات التى حصل عليها من بين الامتحانات التى اجتازها (SAT I) ( SAT II) (EST II) (EST I) (ACT I) (ACT II).





وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، أن هذا القرار تم اتخاذه خلال الاجتماع الذى عُقِد اليوم مع مسؤولى وزارة التعليم العالى، وتم الاتفاق على الشكل النهائى لعمل super matching والخاص بطلبة الدبلومة الأمريكية بوصفه إجراءً استثنائيًا لطلبة الصف 12 هذا العام والعام القادم فقط.

وأشار البيان إلى أنه من حق الطالب أيضًا -إذا رغب- فى عمل super matching فى مادة اللغة الإنجليزية بفرعيها reading & writing (القراءة والكتابة) من بين امتحانات ACT & SAT.

وأوضح أن الوزارة وافقت على قبول امتحان الـ SAT من داخل جمهورية مصر العربية، وذلك حتى 15/2/2021 وللطلاب من خارج جمهورية مصر العربية حتى 15/8/2021، بشرط تقديم ما يثبت إقامتهم الشرعية بالخارج، لافتًا إلى أنه تمت الموافقة على قبول امتحان الـ(ACT) حتى 15/8/2021 أو لحين صدور تعليمات جديدة.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لما يثار حول مادة الـ science (العلوم) فى امتحان الـ ACT فقد تم الاتفاق على ما يلى: يجوز قبول الطالب بالكليات الأدبية بدون إضافة مادة الـ science والاكتفاء بمادتى English & math (الإنجليزى والرياضيات)، وتعدل الدرجات بما يعادل الدرجات المقررة لنتيجة هذه المواد.

ويجوز للطالب الالتحاق بالكليات العملية دون كليات الطب بشرط أداء الامتحان فى مادة الـ science فى امتحان ACT I أو ACT II، كما يجوز للطالب الالتحاق بكليات الطب بعد أداء الامتحان فى مادة الـ science فى امتحان (ACT II).

وفيما يتعلق بعدم دراسة مادة الـ math (رياضيات) فى الصف الـ12 (G12) بشهادة البكالوريا الفرنسية، فقد أفاد السادة ممثلو المجلس الأعلى للجامعات بأنه لا يوجد مادة رياضيات منفصلة بتلك الشهادة، وأن المحتوى الدراسى لمادة الرياضيات يُدرَس ضمن مواد (الكيمياء والأحياء والفيزياء)، وقد طلب ممثلو المجلس الأعلى للجامعات إرسال المحتوى العلمى لتلك المواد لعرضها على مستشار مادة الرياضيات بالوزارة لدراسة مدى تضمينها لمادة الرياضيات (1) حتى يمكن احتسابها ضمن المواد المؤهلة لكليات الطب.

حضر الاجتماع خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، وإيمان صبرى مدير عام التعليم الخاص، ومحمد هاشم مدير التعليم الدولى بالإدارة العامة للامتحانات، وسيد الصافورى مدير عام مكتب التنسيق، وحسين زغلول مدير الشهادات الأجنبية، ومحمد عامر ممثل مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات، وشيماء محمد عبد الحليم شئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالى.