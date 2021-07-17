حماية المستهلك : تكثيف الحملات لضبط الأسواق ومكافحة الغش خلال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - صرح المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن على المستهلكين شراء الأضحية واللحوم الطازجة من أماكن موثوق فيها، وأن يتحرى المستهلك الدقة عند الشراء والتأكد من الأختام الموجودة على اللحوم، مؤكدًا أن الدولة تقيم الشوادر لبيع الخراف واللحوم الطازجة للتسهيل على المواطنين كما توفر اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة وبجودة عالية.





واستطرد حسام الدين أن الحكومة تستخدم أختام ذات بصمة مؤمنة، حتى تضمن عدم تزوير الأختام الخاصة بمجازر اللحوم بهدف الحد من عمليات التلاعب والسرقة ولضمان وصول المنتج من اللحوم بشكل أمن إلى المستهلك المصرى، حيث يحتوى كل ختم من أختام اللحوم على تواريخ الذبح وعلى اسم المجزر وحروف تدل على المحافظة، كما تحتوى على حروف تدل على نوع الحيوان وهى "بق" للأبقار "جم" للجمال و"جا" للجاموس و"ما" للماعز و"ضا" للحوم الضأن، ويكون شكل الختم دائرى للحيوانات صغيرة السن ومربع للحيوانات الكبيرة ويكون لون الختم للحوم البلدية أحمر.

وأضاف حسام الدين أن الختم الوحيد الذى لم يتغير هو ختم اللحوم المستوردة بنفس لونه البنفسجى المميز، وأعلن حسام الدين أن الجهاز ممثلا فى إدارة ضبط الأسواق سوف يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى خلال إجازة عيد الأضحى لضبط أية منتجات أو سلع تضر بالمستهلكين والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.

وصرح رئيس الجهاز أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بـ حماية المستهلك من الممارسات الضارة خصوصًا التى تلحق أضرارًا بصحتة وسلامته من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلكين من بعض السلع أو المنتجات الضارة.

وأكد رئيس الجهاز أن العاملين بالجهاز يستقبلون الشكاوى خلال إجازة عيد الأضحى من الخط الساخن 19588، ومن أى خط أرضى وتطبيق الواتس اب على رقم 01577779999.