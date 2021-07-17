فيديوجراف.. اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - يعد اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، تجمعا شبابيا مصريا، يجمع كافة الفئات الشبابية تحت مظلة واحدة، بهدف توحيد جهود العمل المجتمعى والتنموى فى إطار رؤية مصر 2030، التى تهدف لتكوين مظلة تفاعلية لشباب مصر لتعزيز الوعى الوطنى.





وكان قد تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الأول لمشروع "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، الخميس الماضى، الذى عقد بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث يضم 21 ألف متطوع بينهم 6.510 إناث و14.490 ذكور.

ويسعى اتحاد شباب الجمهورية إلى إعداد كوادر شبابية وطنية وصقلها بالخبرات، وإتاحة المزيد من الفرص للعمل العام وتعزيز ثقافة التطوع.

كما يهدف الاتحاد الجديد إلى توسيع نطاق الشراكات مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لدعم الكوادر وتمكين الكوادر الشبابية ذات الخبرات العلمية والعملية، لدعم وتنفيذ الخطط التنموية المجتمعية وإرساء قواعد العمل التطوعى من خلال إتاحة الفرص للكوادر الشبابية للمشاركة الفعالة، تخطيط وتنفيذ وتنسيق أنشطة مجتمعية وطنية لتنمية قدرات الشباب على مستوى المحافظات والاستفادة المثلى من القدرات الإبداعية.

وأعلن عدد من الكيانات و المبادرات الشبابية، انضمامها لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

والكوادر المشاركة بالاتحاد هى: البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، متطوعو حياة كريمة، مجموعة من خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب، المؤتمر الوطنى للشباب، منتدى شباب العالم.