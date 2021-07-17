/641049/فنان-بدرجة-مشجع-ماذا-قال-أهل-الفن-قبل-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

تلقى الأهلي العديد من الرسائل المدعمة، للتتويج بالبطولة العاشرة في تاريخ النادي، من قبل العديد من الأشخاص في الوسط الفني، في لقائي نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

ويرصد دوت الخليج أبرز الفنانين الذين قاموا بدعم النادي الأهلي في نهائي أفريقيا، أمام كايزر تشيفز، بالمغرب.

أحمد فهمي

وجاء في المقدمة أحمد فتحي، الممثيل الشهير، في رسالة دعم للنادي الأهلي، بالدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، في التاسعة مساء اليوم، وجاء ذلك من خلال سفر أحمد فتحي للمغرب، لحضور اللقاء، وكما هو معروف به عاشق للمارد الأحمر منذ الصغر.

أحمد السعدني

نشر الفنان الشهير في الوسط الفني، أحمد صلاح السعدني، عبر حسابة الشخصي تويتر، تغريدة وقال : "العاشرة ممكن.. الأهلي " ، بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي، بنتيجة أربع أهداف دون رد، حيث حقق الفوز برادس الفوز بنتيجة هدف دون رد، وضرب الثلاثة في القاهرة، في لقاء دور النصف نهائي.

حكيم

نشر المطرب حكيم رسالة دعم إلى النادي الأهلي قبل ساعات من مواجهة بطل جنوب إفريقيا "كايزر تشيفز" في نهائي إفريقيا، وذلك من خلال صفحته الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب حكيم رسالة نصها: "أنا خلصت الحفلة إمبارح فى الساحل وما نمتش لحد دلوقتي واقف مستني نتيجة ماتش الأهلي ربنا يوفقهم ويفرحونا النهاردة".

صلاح عبدالله

دعم الفنان صلاح عبد الله فريق النادي الأهلي قبل مباراة اليوم، أمام كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب عبد الله تغريدة، عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "لإن قلبي بياضة عَشرة على عَشرة، بقول للأهلي من قلبي مستني العاشرة، مصراوي قبل ما أكون زملكاوي، وبيني وبينكم عِزة وأهل وعِشرة.. العاشرة يا أهلي بإذن الله".

خالد الغندور

اعتبر الإعلامي خالد الغندور، أن لقب نهائي دوري أبطال أفريقيا، محسوم لصالح النادي الأهلى، بسبب تفوقه في الإمكانيات والخبرات على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويلتقي الأهلى مع كايزر تشيفز، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على مركب محمد الخامس، في الدار البيضاء، بالمغرب.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: مبروك للنادي الأهلي فوزه ببطولة أفريقيا العاشرة بالنسبة له، و نتكلم بعد الماتش".