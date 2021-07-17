استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات سوهاج خلال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، والتى تم رفعها مع بدايه امتحانات الثانوية العامة فى 10 يونيو الجارى.





كما أكدت وكيل وزارة الصحة، وقف جميع الأجازات والراحات للأطقم الطبية، خلال تلك الفترة وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض والكوادر الفنية بجميع المستشفيات، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ الأساسية بأقسام الاستقبال والطوارئ وزيادة عدد أطباء الطوارئ بالمستشفيات. وقال الدكتور عمرو العرشى وكيل مديرية الصحة أن غرفه الأزمات والطوارئ منعقدة على مدار الساعة بديوان المديرية خلال تلك الفترة. وأضاف الدكتور هانى فؤاد مدير إسعاف سوهاج ان هيئة الإسعاف المصرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع نقاط ومراكز الإسعاف بالمحافظة، وبإجمالى 114 سيارة إسعاف، كما خصصت 20 سيارة إسعاف لتأمين الميادين والساحات والشوارع الرئيسية بالمحافظة. وحثت الدكتورة وكيل وزارة الصحة المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة فى الأماكن العامة والمزدحمة والمغلقة وتجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعى والاهتمام بالنظافة الشخصية.

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