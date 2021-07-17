/641054/كيانات-ومبادرات-شبابية-بارزة-تعلن-انضمامها-لاتحاد-شباب-الجمهورية-الجديدة

أعلنت عدد من الكيانات و المبادرات الشبابية انضمامها لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة، الذى أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تدشينه خلال احتفال حياة كريمة الذى أقيم باستاد القاهرة، وكان من أبرز تلك الكيانا التى أكدت انضمامها حديثًا، هم(مؤسسة بكرة لينا)، و(تحالف شباب 30 يونيو)، وشباب (يلا سيسي) وأيضًا مبادرة(السياسي الشاب).

مبادرات وكيانات شبابية تنضم لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة

وأعلنت مؤسسة “بكرة لينا” انضمامها أيضًا وجاء ذلك فى بيان جاء فيه:”تتقدم مؤسسة بكرة لينا بالشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوة حضور المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة:

ونتقدم بالشكر أيضًا لشباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويمتد الشكر لمسئولي حياة كريمة خلال عامين.

كما نؤيد نحن كيان مؤسسة بكره لينا وبشدة فكرة الكيان الجديد الذى طال انتظاره وهو "اتحاد شباب الجمهورية الجديدة" وانه شرف لنا أن نعلن انضمامنا إلى "اتحاد شباب الجمهورية الجديدة" ونعدكم اننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافه ورفعه وعلو مكانه هذا الكيان العظيم.

شباب 30 يونيو ينضمون إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

هذا وأعلن تحالف شباب 30 يونيو، الانضمام إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، وجاء فى البيان التالى:-

“يتقدم تحالف شباب 30 يونيو بالشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوة حضور المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة. ونتقدم بالشكر أيضًا لشباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويمتد الشكر لمسئولي حياة كريمة خلال عامين على عظمة التنظيم وحسن العرض للمادة الفيلمية عن فاعليات مؤسسة حياة كريمة خلال عامين”.

كما نؤيد نحن تحالف شباب 30 يونيو وبشدة فكرة الكيان الجديد الذى طال انتظاره وهو "اتحاد شباب الجمهورية الجديدة" وانه شرف لنا أن نعلن انضمامنا إلى "اتحاد شباب الجمهورية الجديدة" ونعدكم اننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافه ورفعه وعلو مكانه هذا الكيان العظيم.

يلا سيسي ينضم لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة

وأعلن أيضًا شباب "يلا سيسي" انضمامهم إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، حيث أشاروا إلى أن هذا كيان يجمع كافة الفئات الشبابية تحت مظلة واحدة بهدف توحيد جهود العمل المجتمعي والتنموي فى إطار رؤية مصر 2030.

كما توجه شباب يلا سيسي، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى أولى الشباب اهتمامًا كبيرًا منذ توليه حكم البلاد وعمل على تمكينهم تمكينًا حقيقيا وقدم لهم كل غال ونفيس ووجه بتدريبهم وتأهيلهم ثم توليهم مناصب قيادية فى مختلف التخصصات بالإضافة لتواجدهم المميز فى المجلس التشريعي بغرفتيه واليوم آن الآوان لتجتمع كافة الأطياف الشبابية تحت مظلة واحدة ليردوا الجميل إلى وطنهم ويوحدون كافة جهودهم ليقفوا جنودًا خلف القيادة السياسية الحكيمة للبلاد.

وأختتم البيان:” نتعهد بأننا سوف نؤدي وندعم كافة الجهود الإيجابية التى تهدف إلى توحيد شباب مصر تحت مظلة واحدة يعلوها راية مصلحة الوطن لنكون جميعًا يدًا واحدة تبني وتعمر وتساهم فى بناء الجمهورية المصرية الجديدة القائمة بثبات وسوخ على الديمقراطية الحديثة التى تمتلك القدرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية ومفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة وبناء الإنسان المصرى صحيًا وفكريًا وثقافيًا، كما عبر قائد الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مبادرة السياسي الشاب تنضم إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

تتقدم مبادرة السياسي الشاب بالشكر والعرفان للسيد الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي على ما يبذله من جهد وبناء لدولة وجمهورية 2030.

كما نتقدم بالشكر والعرفان لسيادته بالموافقة وبشدة على فكرة الكيان الجديد الذى طال انتظاره لسنوات وسنوات وهو "اتحاد شباب الجمهورية الجديدة" واننا لنا الشرف والمشاركة به، وعلن انضمامنا إلى هذا الكيان العظيم ونعدكم ببذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافه وعلو مكانه هذا الكيان العظيم".