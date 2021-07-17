كيانات ومبادرات شبابية أعلنت انضمامها لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلن عدد من الكيانات و المبادرات الشبابية، انضمامها لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة، الذى تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الأول لمشروع "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، الخميس الماضى، الذى عقد بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى.





حيث أعلنت مبادرة "السياسى الشاب" المشاركة فى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، وقالت فى بيان لها "نقدم بالشكر والعرفان للرئيس السيسى على فكرة الكيان الجديد الذى طال انتظاره .. ولنا الشرف بالمشاركة به.. ونعلن انضمامنا لهذا الكيان العظيم".

كما أعلن شباب "يلا سيسى"، انضمامهم إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، وذلك فى بيان لهم جاء فيه "يلا سيسى يوجهون الشكر للرئيس السيسى ويعلنون انضمامهم إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

وأعلن تحالف "شباب 30 يونيو" انضمامه لاتحاد شباب الجمهورية، وقال فى بيان له "يتقدم تحالف شباب 30 يونيو بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعوة حضور المؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة.. وإنه شرف لنا أن نعلن انضمامنا إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة".

كما أعلنت مؤسسة "بكرة لينا" عن انضمامها لاتحاد شباب الجمهورية، وقالت فى بيان لها "نؤيد نحن كيان مؤسسة بكرة لينا وبشدة فكرة الكيان الجديد الذى طال انتظاره وهو اتحاد شباب الجمهورية الجديدة .. وانه شرف لنا أن نعلن انضمامنا إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة".

وأعلنت الدكتورة جهاد عامر عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، الخميس الماضى، إطلاق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

وقالت عامر -ضمن المؤتمر الأول للمشروع القومى (حياة كريمة) لتنمية الريف المصرى، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى- إن هذا الاتحاد يأتى متابعة للجهود التى تنفذ على أرض الواقع وتستهدف التنمية والبناء لكل الأهالى فى كل ربوع مصر لضمان حياة كريمة.

وأضافت أن تأسيس الاتحاد يؤكد حرص المجتمع على الشباب، ويأتى تأكيدا لجهود مؤسسات الدولة المختلفة من خلال التمكين وإتاحة الفرص لهم؛ للإسهام فى عجلة التنمية فى كل المجالات وتعزيز دور كيانات ومبادرات شبابية كبيرة على الأرض.