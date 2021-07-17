المشاط تبحث مع شركة سكاتك النرويجية التعاون فى مجالات تحلية المياه والطاقة

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، تيرجى بيلسكوج، نائب الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، ومحمد عامر، المدير العام الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استعرضت الدور الذى تقوم به الوزارة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الجهود التنموية فى الدولة.





كما استعرضت المشاط، المشروعات التنموية الجارى تنفيذها مثل مشروع منظومة المياه بمصرف بحر البقر الذى تبلغ قيمته مليار دولار.

وناقشت وزيرة التعاون الدولى خلال اللقاء، الجهود التى تقوم بها الدولة للتوسع فى مشروعات تحلية المياه وتنفيذ العديد من المشروعات من خلال الشراكات الدولية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وسعى الدولة المصرية لتوطين الصناعة التكنولوجيات الحديثة فى هذين المجالين.

وتطرقت المشاط، خلال اللقاء إلى الدور الذى تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

ولفتت إلى الجهود المبذولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى التنمية، من خلال الشركاء الدوليين، مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى ومؤسسة التمويل الدولية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى نجاح إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص فى مصر، من خلال الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجارى الدولى، مشيرة إلى أن نجاح هذا الطرح يعزز ريادة مصر فى مجال التمويل الأخضر وتعزيز المعايير البيئية والاجتماعية فى المشروعات الاستثمارية المنفذة.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولى، تستهدف أن يكون العام الجارى، هو عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص، تزامنًا مع إطلاق الدولة للموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، والتى من بين أهدافها تحفيز دور القطاع الخاص وقيامه بدور أكبر فى دعم النمو المستدامة، كما أن العديد من المؤسسات الدولية قامت بإعادة صياغة استراتيجياتها لتركز بشكل أكبر على التمويل الأخضر.

من ناحيته أشاد نائب الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك، بمشروع محطة بنبان التى تعد إحدى أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية فى العالم بمساهمة من القطاع الخاص وشركاء التنمية.

وأشار إلى تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع مصر فى مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة فى ظل توجه الدولة لتنفيذ استراتيجيات طموحة فى هذه المجالات.

يذكر أن حجم التمويلات التنموية التى حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال النصف الأول من العام الجارى بلغت نحو 1.9 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات المتاحة للقطاع الخاص فى العام الماضى 3.2 مليار دولار وفقًا للتقرير السنوى الذى أصدرته وزارة التعاون الدولى.