صور - نموذج للتعايش.. أندريه زكى يفتتح الكنيسة الإنجيلية فى عكاكا بالمنيا

جدة - نرمين السيد - وفى بداية كلمته فى خطاب الاحتفال قال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نحن لدينا نموذج حقيقى للعيش المشترك، فالمشهد الذى نراه اليوم فى عكاكا بالمنيا، يؤكد على ارتباطنا بالوطن ارتباطًا عظيمًا، ومشاركة جميع المصريين فى بناء كنيسة عكاكا يعكس عمق قيمة المواطنة".

وأضاف رئيس الإنجيلية فى خطاب الحفل: "نحن مدعوون إلى تعليم صحيح، والالتزام بالكلمة المقدسة وفهم النص وأسبابه وتداعياته، وإذا غاب عن الكنيسة سلطان التعليم، غابت عنا أمور كثيرة فى حياتنا".

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية بعكاكا ولجميع المصريين فى محافظة المنيا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيًا دوام المحبة والسلام لمصرنا الغالية.

وشارك فى الاحتفال كل من القس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل، والشيخ صموئيل باقى صدقة، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس عصام عطية، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والدكتور رضا فاروق، مدير العلاقات العامة بالمحافظة، و سيادة اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس المدينة بمحافظة المنيا، والسادة أعضاء مجلس النواب الأستاذ حسن العمده، والدكتورة أمنية رجب، والأستاذة منال سيد نصر، ومن مجلس الشيوخ المصرى الدكتور هانى عبد الشهيد، والدكتورة رشا المهدي، ومن السادة أعضاء مجلس النواب السابقين الأستاذ علاء السبيعي، والأستاذ سيد أبو بريدعه، واللواء أشرف جمال، وراعى كنيسة عكاكا الإنجيلية القس عادل حنين، والشيخ عزت فهمي، نائب رئيس مجمع المنيا الإنجيلي.

وخلال جولته الرعوية بمحافظة المنيا، اجتمع رئيس الطائفة الإنجيلية بقسوس مجمع المنيا الإنجيلى المشيخي، لمناقشة العديد من القضايا الخاصة بكنائس المجمع وشؤون القسوس.