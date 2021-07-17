«ضربنا ولما أخد الـ 70 ألف ضحك علينا».. تفاصيل جديدة عن مشاجرة حمو بيكا في الساحل الشمالي

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دوت الخليج

مشاجرة بين شابين فى الساحل وحمو بيكا

وظهر في الفيديوهات المتداولة على السوشيال ميديا، السيارات التي تهشمت داخل قرية مارينا في الساحل الشمالي، وقيام الأشخاص الذين تهشمت سيارتهم بالتشاجر مع حمو بيكا مما ووصل إلى التراشق بالألفاظ الخارجة بين الطرفين.

بدأت المشاجرة بعد اصطدام سيارة يقودها شابان بسيارة حمو بيكا، وبعدها نزل بيكا من سيارته بصحبة 4 شباب وتشاجروا مع الشابين، حتى تدخل عدد من المارة في محاولة الصلح لكن فشلوا بسبب تمسك "بيكا" بمبلغ 300 ألف جنيه نظير الأضرار التي تعرضت لها سيارته، وتزايدت الأزمة سوءًا حتى حضرت قوة أمنية واصطحبت الطرفين إلى قسم الشرطة.

70 ألف جنيه وتصالح

خلال محاولات الصلح في قسم الشرطة طلب حمو بيكا مبلغ 150 ألف جنيه بعد رفض الطرف الآخر مبلغ 300 ألف جنيه نظير التصالح مع الشابين الذين اصطدما بسيارته لكن الأمر فشل وتم تحرير محضر، بالواقعة وأحيل الطرفان إلى النيابة العامة وقبل فتح التحقيق وافق حمو بيكا على الصلح نظير حصوله على مبلغ 70 ألف جنيه وحصل عليها بالفعل.

إخلاء سبيل

وخلال التحقيق أعلن الطرفان التصالح وقررت النيابة إخلاء سبيلهما لتنتهي تلك الأزمة بعد 4 ساعات متصلة من الخلافات بين الجانبين، ثم التفاوض الذي انتهى بالتصالح داخل ديوان النيابة العامة.

وقال أحمد ابن عم صاحب السيارة التي اصطدمت بسيارة حمو بيكا، إنه كان برفقة قريبه القادم من دبي، ويتجولون في مارينا بالساحل الشمالي، لافتا إلى أنه عند أحد الدورانات أمام بوابة 5، اصطدمت سيارتهم بأخرى كانت تمشي في اتجاههم بالقرب من الدوران دون أن تهدئ من سرعتها.

وأضاف، أنهم تفاجئوا أنها سيارة مطرب المهرجانات حمو بيكا، مشيرًا إلى أن بيكا وعدد من المرافقين له نزلوا من السيارة، وسبوهم بألفاظ مشينة، ثم انهالوا عليهم بالضرب، لافتاً إلى أن الشجار بقي حوالي ساعة ونصف.