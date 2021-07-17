/641046/وزير-التموين-يعلن-إنشاء-غرف-عمليات-مركزية-بكل-مديرية-لمتابعة-توافر-السلع- للمواطنين
أكد أحمد كمال - المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه اليوم رؤساء الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، بضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمنافذ التابعة لها.
دوت الخليج
التموين: توجيهات الوزير تضمنت ضخ اللحوم وتوافر السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن توجيهات الوزير اليوم تضمنت ضخ اللحوم وتوافر السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية كما أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أجرى العديد من الإتصالات بشركتي الجملة للتأكد من الكميات المطروحة بمنافذ البيع.
التموين: الشركة القابضة زادت من كيات ضخ اللحوم
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، الى أن الشركة القابضة قد زادت من كميات ضخ اللحوم هذه المدة لأكثر من 170 طن يوم لمنافذ بيعها التي تنتشر بمحافظات الجمهورية، مضيفاً أن كل مجمع يصل إلية هذه الأيام اكثر من عشر رؤس لحوم سودانية مذبوحة في اليوم الواحد لتلبية كل احتياجات المواطنين من اللحوم.
كما تلقى الدكتور علي المصيلحي من خلال المتحدث الرسمي ومعاونه تقريراً من المركز الاعلامي التابع له، وأفاد التقرير الوارد اليه من المركز الاعلامي الذي قام بجولة اليوم على الكثير من المجمعات الاستهلاكية وتم التأكد من توافر كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية مع تواجد أعداد كبيرة من المواطنين على منافذ الصرف وتوافر كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات السودانية الطازجة والخراف المبردة، وأكد التقرير الوارد الى السيد الأستاذ الدكتور الوزير وجود حالة رضا كبيرة من المواطنين بالتخفيضات الموجودة بإسعار اللحوم، واشادة المواطنين بقدرة الدولة ممثلة في وزارة التموين بتلبية كل احتياجاتهم من لحوم في عيد الاضحى المبارك.
كما أكد احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن السيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على مديريات التموين بضرورة التواجد بالشارع أيام عيد الاضحى المبارك للتأكد من توافر السلع للمواطنين وكذلك متابعة عمل المخابز ايضاً.
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