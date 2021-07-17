/641045/حارس-كايزر-تشيفز-يتفوق-على-الشناوي-في-إفريقيا

يعد مركز حراسة المرمى من أهم القوام الأساسية لكل فريق، وحارس عرين الفريق يؤثر بدرجة كبيرة في نتيجة المباراة، وبمناسبة نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي يقام اليوم في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بين النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني وفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بقيادة ستيوارت باكستر، ويعرض موقع دوت الخليج مقارنة بين محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر ودانييل أكبي حارس مرمى فريق كايزر تشيفز الجنوب في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام:

مقارنة بين محمد الشناوي وحارس كايزر تشيفز

شارك محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في 11 مبارة في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام مع المارد الأحمر، واستقبلت شباك الشناوي 6 أهداف.

وعلى الجانب الأخر شارك دانييل أكبي حارس مرمى فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في6 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، واستطاع دانييل أكبي الحفاظ على نظافة شباكة طوال الـ 6 مباريات التي خاضهم مع فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، حيث لم يدخل شباكه أي هدف.

يذكر أن الدولي محمد الشناوي حارس مرمى النلدي الأهلي ومنتخب مصر، ساهم بشكل كبير، في صعود المارد الأحمر إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث استقبلت شباكه 6 أهداف فقط خلال الت 11 مباراة التي خاضهم مع النادي الأهلي، ومنهم هدف عن طريق ركلة جزاء.

استطاع الدولي محمد الشناوي الحفاظ على نظافة شباكه في العديد من المباريات، كما قام بـ 25 تصديا ناجحا، بالإضافة إلى التصدى لـ 3 إنفردات محققه.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

في الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

التشكيل المتوقع لفريق كايزر تشيفز

حراسة المرمى: دانييل أكبي

الدفاع: سيابونجا نجيزانا – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو

الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – ياجان ساسمان

الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – لياندرو كاسترو