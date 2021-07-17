/641042/ميار-الببلاوي-تدعم-حلا-شيحة-بعد-أزمتها-الأخيرة-مش-قصدها-إساءة

حرصت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بعكس بقية النجوم على دعم الفنانة حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني الذي تسبب فر تعرضها لحملة هجوم شنيعة ليس فقط من قبل رواد السوشيال ميديا بل أيضا من خلال زملائها في الوسط الفني.

دوت الخليج يرصد تعليق ميار الببلاوي على تصريحات حلا شيحة

كتبت الببلاوي عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيدوهات “انستجرام”، موضحة موقف حلا شيحة من تصريحاتها: “حابه اقول كلمتين فى موضوع حلا شيحه بما انى محجبه وبما انى كنت زعلانه اوى لما حلا شالت الحجاب وكنت بدعيلها بظهر الغيب لان حصلى معاها موقف اول ملبست الحجاب كنت عاوزاها ضيفه فى برنامجى القيت ردها انها لاتريد رياء ولا سمعه وان حجابها ابتغاء وجه الله اليوم دا عليت فى نظرى اوى وغبطها ودعيت ليا وليها بالثبات ومخبيش عليكم حسيت انى مقصره وكنت هاخد قرار النقاب بس تراجعت لظروف خاصه وعدت سنين وانا بدعيلها بظهر الغيب ولما شقتها بعد مرجعت للفن كنت حاسه انها مش متزنه انها تعرضت لصدمه فى حاجه اكبر من تحملها ضربت اساس العقيده عندها وشجعها الى حواليها وكانهم كانوا بيدعموها متواصلتش معاها بس مكنتش بنساها من دعائى لانها ذاقت حلاوه امان الطاعه ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف”.

وتابعت ميار الببلاوي قائلة: “لحد ملقيت انها تزوجت معز وانا عارفه معز من خلال كورس كنا بناخده فى بيروت فى بدايه حجابى فى بيروت مع عمرو خالد الحب مع السند مع بذره الايمان والتقوى ظهر على حلا انا اشتغلت مع الجميله المتميزه جدا الاستاذه ساره وفيق فى مسلسلى جراب حوا وعارفه التزامها واحترامها ومهنيتها وتامر حسنى حد محترم وفنان فانا عارفه الى فيه حلا دلوقتى”.

ميار الببلاوي توجه رسالة للجمهور بشأن حلا شيحا

ووجهت ميار الببلاوي رسالة لمتابعيها بشأن الفنانة حلا شيحا قائلة: “أستحلفكم بالله تتفهموا موقفها وإحساسها هى عاوزه تتبرأ أمام الله من حاجه مكنتش عاوزاها طبعا مش قصدى الفيلم أو الكليب ولكن القرار الى عكس فطرتها الدينيه حلا من جواها حلو اوى والقائمين على الفيلم ناس محترمين وايوه هى وافقت على التصوير واخدت اجرها بس التمس لأخيك ٧٠ عذرا فانا لم تجد فمائه فان لم تجد فقل لعلى اكون مخطئا واغلب ظنى ان حلا عاوزه تحرق مراكب العوده مره تانيه ومش قصدها اى اساءه لا لاى فنان ولا لاى عمل فنى انا فاهماها وحاسه بيها وبدعيلها وبتاسف لكل زملائنا الى زعلوا وافتكروا ان اخواتها فنانات فاكيد متقصدش تجرح فى حد بس هى فى مرحله نسال الله لها ولنا الثبات ففتنة الشهرة والمال لا يقدر على مجابهتها أعتى الرجال وكل سنة وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم سلام”.