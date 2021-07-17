/641041/رقم-مميز-ينتظر-الخطيب-في-حال-فوز-الأهلي-على-كايزر-تشيفز

ينتظر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تحقيق رقم مميزا عندما يخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إنطلاق صافرتها في تمام التاسعة من مساء اليوم.

الخطيب بطلا لدوري الأبطال لاعبا ورئيسا ويحقق محمود الخطيب رئيس الأهلي اليوم رقما مميزا وقياسيا في حالة تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويصبح الخطيب في حالة حصد الأهلي بطولة إفريقيا اليوم أول رئيس للقلعة الحمراء يحصد بطولة إفريقيا كلاعب ونسختين من نفس اللقب وهو رئيس للمارد الأحمر. أرقام خط هجوم الأهلي قبل مباراة كايزر تشيفز بدوري أبطال إفريقيا محمد مجدي أفشة لعب : 84 مباراة سجل: 14 هدف صنع :12 هدف محمد شريف لعب : 54 مباراة سجل: 25 هدف صنع : 4 هدف حسين الشحات لعب : 97 مباراة سجل: 26 هدف صنع : 22 هدف ويستعرض دوت الخليج تردد قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا. وأكدت بعض الصحف المغربية عن نية قناة المغربية الأرضية الرياضية نقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021 الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز - اسم القناة: ENTV Algeria. - القمر الصناعي: نايل سات. - التردد: 11680. - الاستقطاب: أفقي (H). - معامل الترميز: 27500. - معدل تصحيح الخطأ: 56. - الجودة: HD. تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايزر تشيفز حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف. تشكيل كايزر تشيفز المتوقع أمام الأهلي حراسة المرمي: دانيل أكبيي. خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو. خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر. خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش. قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي. خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان. خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.

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