غرف عمليات ومجموعة عمل.. استعدادات المطارات لعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولى والمطارات ذات الجذب السياحى، حالة الطوارئ والاستنفار القصوى التى ستشهد كثافة فى تشغيل الرحلات الجوية وزيادة أعداد الركاب وعودة المصريين العاملين بالخارج تزامناً مع إجازة عيد الأضحى المبارك.





وتنسق الجهات المختصة، الجهود وتبادل المعلومات بين جميع الأجهزة الأمنية وغير الأمنية العاملة بالمطارات، بهدف توفير التأمين اللازم لسلامة المسافرين والعاملين، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وعقدت سلطات المطار، اجتماعا مع مديرى الإدارات والقيادات الأمنية للوقوف على مدى الاستعدادات وتنفيذ الخطط التى وضعت لتيسير الإجراءات المتبعة بالمطار، وتم الدفع بأعداد إضافية من الضباط والأفراد وإلغاء إجازات جميع العاملين بالمطارات، إلا فى الحالات القصوى والإنسانية فقط، وزيادة أعداد الضباط بالجوازات وفى الكونترات لمنع التكدس داخل صالات المطار وسرعة إنهاء إجراءات وصول ومغادرة الركاب.

كما تم تشكيل مجموعات عمل من العلاقات العامة والمنسقين لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وإرشاد المسافرين داخل الصالات.

وقامت الجمارك بتشكيل فرق عمل من أجل سرعة وتيسير إنهاء الإجراءات الجمركية وتوفير جميع سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب المتواجدين بالمطارات المصرية.

وأعلنت سلطات الحجر الصحى، استمرار تقديم جميع خدماتها الصحية خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال نشر المعلومات الصحية السليمة بين المسافرين والعائدين خاصة القادمين من دول إفريقيا، والبلاد الحارة واتخاذ إجراءات احترازية إضافية، لمواجهة فيروس كورونا بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس فى عدد من دول العالم.

وتتضمن الإجراءات الجديدة، إجراء فحص الحمض النووى السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التى ظهر بها تحورات للفيروس.

وقام الطيار محمد منار وزير الطيران، بتشكيل غرفة عمليات متصلة بجميع الإدارات، للتنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات والبيانات للتعامل بشكل سريع فيما يتعلق بتنفيذ الخطط التى وضعت بإشراف وبتنسيق مع جميع الجهات المسؤولة العاملة بمطار القاهرة والمطارات الإقليمية لتيسير إجراءات السفر والوصول والتأكد من انسيابية الحركة داخل الصالات خلال فترة العيد خاصة فترة الذروة الصباحية، وأن جميع العاملين كلا فى موقعه وخاصة ممن يتعاملون مباشرة مع ضيوف مصر، وبذل قصارى جهدهم والتفانى فى خدمة الركاب والالتزام بأداء مهامهم المختلفة فى الوقت المحدد وبالكفاءة المطلوبة.