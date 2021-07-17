غدا.. مصر للطيران تنقل 6.361 راكبا على متن 85 رحلة

جدة - نرمين السيد - وتتضمن الرحلات الداخلية، وفقا لبيان صحفى كل من: "سوهاج وأسيوط وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم"، أما الخارجية فتحتوى على رحلات إلى: "بغداد، أربيل، دبى، ندجامينا، عمّان، لاجوس، تونس، الدوحة، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، لندن، أثينا، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبى، برلين، بروكسل، موسكو، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبى، عنتيبى، أديس أبابا، أسمرة".

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات «شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا» فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

كانت سلطات الحجر الصحى فى المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية «QR code» بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، قد أعلن إنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـPCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج.

وأعلن أنه لن يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE، موضحًا أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأى وافد من أى دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس لابد أن يخضع لتحليل الحمض النووى السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبى.