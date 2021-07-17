الأهلي يعلن سفر رباعي الفريق غداً الأحد إلي اليابان استعداداً للأولمبياد

/641038/الأهلي-يعلن-سفر-رباعي-الفريق-غدا-الأحد-إلي-اليابان-استعدادا-للأولمبياد

أعلن النادي الاهلي أن محمد الشناوي وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر رباعي المنتخب الأولمبي، سوف يتجهون إلى طوكيو من المغرب ظهر غد الأحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم السبت أمام فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي دوري إبطال إفريقيا.

وكان الأهلي بلغ النهائي على حساب الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع اللقاءين، فيما صعد كايزر تشيفز بعد هزيمة الوداد المغربي ذهاباً والتعادل معه إياباً.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر شاشتي beIN Sports HD 4 ،وbeIN Sports1 HD Premium.

وأعلنت القناة عن تخصيص استديو تحليلي يقدمه الإعلامي أحمد فؤاد والمحللون وائل جمعة وعزيز بنيج وحاتم الطرابلسي، كما ستنقل المباراة بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

قائمة الأهلي أمام كايزر تشيفز

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد محمد الخامس في المغرب بدون حضور جماهيري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد محمد الخامس في المغرب بدون حضور جماهيري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي، بعد تفوقه على الترجي التونسي وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في إحدى أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة الإفريقية.

وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر.

وتأهل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي، حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا بدون أهداف.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في بث مباشر على قناة beIN Sports HD 4.