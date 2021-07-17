صور.. محافظ القاهرة: خطة لتطوير مجزر البساتين للارتقاء بمستوى الخدمات

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ القاهرة أن هناك خطة لتطوير مجزر البساتين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن محطة المعالجة تكتسب أهمية كبيرة كونها تتعامل مع مخلفات الذبح الغير صحية وتحويلها إلى مواد صالحة لتسميد التربة.

وأشار الدكتور صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطرى، أن مشروع وحدة المعالجة يتكون من وحدة الفلترة التى تفصل المواد المحملة بالمخلفات الحيوانية عن المياه وتمنع وصول المواد الصلبة لخطوط الصرف مرة أخرى تجنباً لانسدادها ويتم استخراج مياه صافية بنسبة تتراوح ما بين 85% إلى 95% يمكن إستخدامها فى زراعة المساحات الخضراء الموجودة داخل المجزر كناحية صحية وبيئية وجمالية.

كما يتضمن المشروع حوض الموازنة والذى يحوى بداخله تهوية باستخدام بلاور بقدرة عالية لمنع ترسيب باقى مخلفات وحدة الفلترة فى قاع الحوض عن طريق ضخ الهواء لأنابيب طولية، بالإضافة إلى وحدة بيولوجية مكونة من أحواض بها خلاطات لتقليب المياه داخل الأحواض، إلى جانب أحواض لعملية تهوية البيارات والخزان النهائى لإستقبال المياه المعالجة من كافة الأحواض.

وتفقد محافظ القاهرة خلال زيارته للمجزر معمل التحاليل المجهز بالأجهزة والأدوات اللازمة لفحص اللحوم فى حالة الشك فى بعض الأمراض التى قد تؤدى إلى إعدام اللحوم لتأكيد التشخيص مع الفحص الظاهرى.

كما تفقد خالد عبد العال متحف المجزر والذى يتم فيه حفظ الأحشاء المعدمة لتدريب طلبة كليات الطب البيطرى لتأهيلهم عملياً.