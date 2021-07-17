/641009/موسيماني-VS-جوزية-هل-يخطف-الجنوب-إفريقي-عصا-الأهلي-السحرية-من-البرتغالي

عقب تتويج الأهلي بالثلاثية العام الماضي بقيادة بيتسو موسيماني وسحق العديد من المنافسية، الأمر الذي أثار التساؤل لدى البعض حول الأفضل بين الجنوب إفريقي والساحر مانويل جوزية، في هذا الإطار يرصد دوت الخليج أرقام «موس» الأهلي الجديد والساحر البرتغالي مانويل جوزية.

موسيماني في أول عام مع الأهلي

قاد بيتسو موسيماني المارد الأحمر حتى الآن في 52 مباراة، ببطولات الدوري والكأس المحليين، ودوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية، ومعركة السوبر القاري، واستطاع فيها تحقيق الفوز في 38 مواجهة، فيما تعادل في 10 لقاءات.

وتعرض الجنوب إفريقي لـ 4 هزائم مع الأهلي ، حيث تلقى المارد الأحمر أول هزيمة أمام العملاق البافاري بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليكسر سلسلة اللاهزيمة للأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي التي استمرت لـ22 مباراة متتالية بلا هزيمة.

أرقام الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني

وسجل الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني 84 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 30 هدفًا، وفشل «الموس» عن قيادة لاعبي المارد الأحمر لتسجيل الأهداف في 8 مباريات فقط، بينهم مواجهات5 انتهوا بتعادل سلبي.

ونجح الجنوب إفريقي في الخروج بشباك نظيفة خلال 23 مواجهة، كما كان أول اهتزاز لشباك الأهلي تحت قيادته أمام الوداد المغربي في خامس مواجهاته في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي تحت قيادة موسيماني 4 ألقاب منهما دوري أبطال إفريقيا ويسعى لحصد اللقب الخامس أمام كايزر تشيفز في أقل من عام على جانب أخر حقق جوزية في أول عام له لقبين فقط مع القلعة الحمراء بواقع لقب للأميرة السمراء والسوبر الإفريقي.

مانويل جوزيه مع الأهلي في أول عام

ولعب 28 مباراة مع النادي الأهلي بواقع 14 بالدوري الممتاز و 13 في دوري أبطال إفريقيا ولقاء السوبر الإفريقي ، وحقق الساحر البرتغالي الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 3 مباريات بينما تلقى جوزيه هزيمتين فقط مع القلعة الحمراء في أول عام.

وبشكل عام حقق الأهلي تحت قيادة موسيماني 4 ألقاب منهما دوري أبطال إفريقيا ويسعى لحصد اللقب الخامس أمام كايزر تشيفز في أقل من عام على جانب أخر حقق جوزية في أول عام له لقبين فقط مع القلعة الحمراء بواقع لقب للأميرة السمراء والسوبر الإفريقي.