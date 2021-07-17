/641007/ضبط-100-طربة-حشيش-بحوزة-أحد-العناصر-الإجرامية-بالغربية

دوت الخليج

المضبوطات

بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى – الأمن العام»وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، اليوم السبت 17 يوليو، أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وعُثر بحوزته على ( 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة وقوية ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

دوت الخليج

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.