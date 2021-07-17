/641006/أسامة-الجندي-حياة-كريمة-اضخم-مشروع-تنموي-في-العالم-ساهم-في-تعزيز-للأمن-القومى

اكد الفريق اسامة الجندى رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشيوخ والنائب الاول لحزب حماة وطن ان المشروع القومى لتنمية الريف المصرى – حياة كريمة – الذى دشنه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد تعزيزا لأبعاد الامن القومى المصرى خاصة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والامنية وهو اضخم مشروع تنموى فى العالم ويضاف الى قائمة انجازات السيد الرئيس والدولة المصرية.

مبادرة حياة كريمة واضاف الفريق اسامة الجندى ان المشروع يرسخ قيم الانتماء والولاء والمواطنة مما يفشل محاولات جماعات الشر والجماعات الارهابية التى تسعى فى محاولات فاشلة لاختراق الاصطفاف الشعبى من جماهير الشعب المصرى مع الدولة المصرية . ولفت رئيس دفاع الشيوخ الى ان التنمية التى يتوخاها مشروع حياة كريمة فى كافة ربوع الوطن هى العامل الرئيس فى تحقيق الامن بمفهومه الشامل فادراك القيادة السياسية ووعيها بأهمية اقتران الامن بالتنمية هى الهدف والفلسفة الحقيقية من مشروع حياة كريمة . واختم رئيس دفاع الشيوخ والنائب الاول لحزب حماة وطن بان الشعب المصرى يصطف خلف قيادته السياسية التى لم ولن تفرط فى امن مصر القوى والتى تمتلك كافة المقدرات الاقتصادية والعسكرية للزود عن مقدرات الشعب المصرى وحقوقه التاريخية فى كافة الاتجاهات الاستراتيجية .

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