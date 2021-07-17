/641005/أفريقية-الشيوخ-تثمن-دور-الأزهر-والكنيسة-داخل-دول-القارة-السمراء

أشاد الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطى، بالاتفاق الذى تم بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف وقداسة البابا تواضروس بالتعاون بين الأزهر والكنيسة، لإطلاق حملات توعوية وتثقيفية تستهدف رفع الوعي لدى أبناء الوطن جميعًا وخصوصًا الأطفال والشباب، فضلا عن إعادة المجال التربوي إلى مساره الصحيح وحماية المجتمع من الأفكار التي لا تناسب طبيعة المجتمع المصري والشرقي دينيًّا وأخلاقيًّا، ورفض أي ثقافات أو ممارسات شاذة لا يقبلها الدين ولا العرف ولا النفس البشرية السوية.

دوت الخليج يرصد ما ذكرته لجنة الشئون الافريقية بالشيوخ بشأن اتعاون بين الازهر والكنيسية فى اطلاق حملات التوعية وقال " السادات " فى بيان له اصدره اليوم ان مؤسستى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية تحظيان باهتمام واحترام كبيرين داخل مختلف الدول الافريقية للثقة الكبيرة من جميع شعوب القارة السمراء فى هاتين المؤسستين المصريين رفيعتا المقام والمستوى مثمناً دورهما الكبير داخل دول القارة السمراء وناشد الدكتور عفت السادات فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتكثيف تواجدهما داخل مختلف الدول الافريقية باطلاق حملات وقوافل توعوية لرفع الوعى وحماية المجتمع الافريقى من الافكار التكفيرية والارهابية ونشر صحيح الدين مؤكداً ان المؤسستين لهما تأثيرهما الكبير داخل الدول الافريقية . وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجمع من علماء الأزهر قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له من قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمقر مشيخة الأزهر،

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