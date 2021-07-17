/641002/قبل-امتحان-الكيمياء-النائبة-ريهام-عبد-النبي-توزع-مياه-معدنية-على-طلبة-الثانوية-العامة

حرصت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على تحية وتشجيع طالبات الثانوية العامة قبيل انطلاقهن إلى لجان الامتحانات، اليوم، لأداء امتحان الكيمياء، حيث تواجدت معهم في الأتوبيس الذي وفرته بالتعاون مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسوان،فضلا عن توزيع زجاجات مياه معدنية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مساعدة النائبة ريهام عبد النبي لطالبات الثانوية العامة

الثانوية العامة اليوم

وكانت النائبة ريهام عبد النبي،عضو مجلس النواب قد وفرت أتوبيس مكيف للمساعدة في نقل طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان للجان الامتحانات، منذ بداية الامتحانات والتي تُعقد في 14 مدرسة فقط على مستوى المحافظة، يبعد بعضها عن مقار إقامة الطلاب عشرات الكيلومترات.

امتحانات الثانوية العامة

وقالت النائبة ريهام عبد النبي إن درجات الحرارة المرتفعة بأسوان والتي تصل إلى 50 درجة مئوية، فضلا عن المسافات الطويلة التي يجب أن يقطعها عدد كبير من الطلاب للوصول إلى اللجان، والتي تصل إلى 60 كيلومترا في بعض الأحيان، من شأنها أن تؤثر على أداء الطلاب في الامتحانات ما لم يتم التيسير عليهم بتوفير وسائل انتقال مريحة.

وأشارت النائبةريهام عبد النبي، إلى أن هذا الأتوبيس الذي تكفلت بتأجيره، بمساهمة من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سيظل في خدمة الطلاب طوال فترة الامتحانات، بجانب 3 أتوبيسات أخرى صغيرة وفرتها أيضا المحافظة لنفس الغرض.