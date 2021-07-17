/641018/أمهات-مصر-كيمياء-ثانوية-عامة-بها-أسئلة-صعبة-وتحتاج-لوقت-أطول

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الإتحاد رصد مستوي إمتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في أغلب المحافظات.

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مؤسس أمهات مصر: هناك تباين فى الآرا حول مستوى الامتحان

وأضافت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، إن هناك تباين في الآراء حول مستوي الإمتحان بين المتوسط والصعب، حيث أكد عدد من أولياء أمور الطلاب أن الإمتحان صعب في أغلب الأسئلة ويحتاح لوقت كبير، وبعض الأسئلة تعقيدية، بحسب قولهم.

أولياء الأمور: الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط

بينما ذكر أولياء أمور آخرين أن الإمتحان في مستوي الطالب المتوسط ولكن به بعض الأسئلة الصعبة خاصة الجزء الخاص بالعضوية وتحتاج لوقت كبير أكثر من المخصص للإمتحان.

وفى سياق متصل، كانت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر، قد أكدت فى وقت لاحق أن إمتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية بالثاموية العامة جاء صعب في أغلبة.

وأضافت مؤسس أمهات مصر، عبير أحمد، إن عدد كبير من أولياء الأمور أجمعوا على صعوبة إمتحان الجغرافيا، مؤكدين على أن الإمتحان تضمن أسئلة صعبة كثيرة وتحتاج لوقت أكثر، فضلا عن إنها غير مباشرة في عدد منها ومن خارج المنهج، علي حد قولهم.