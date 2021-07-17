كيان شباب مصر يشكر الرئيس السيسي على مبادرة "حياة كريمة"

يتقدم كيان شباب مصر بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعوة حضور المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة .

وقدم الكيان، خلال البيان الصادر له، الشكر أيضًا لشباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويمتد الشكر لمسؤلي حياة كريمة على عظمة التنظيم وحسن العرض للمادة الفيلمية عن فاعليات مؤسسة حياة كريمة خلال عامين.

كما أيد كيان شباب مصر وبشدة فكرة الكيان الجديد الذي طال انتظاره وهو "اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"، وإنه شرف لنا أن نعلن انضمامنا إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، متابعا:" نعدكم أننا سنبذل قصاري جهدنا لتحقيق أهدافة ورفعه وعلو مكانة هذا الكيان العظيم".

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