رئيس الشيوخ يهنئ السيسى بالعيد: ما تحقق من إنجازات ظاهرة جلية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس الشيوخ فى برقية التهنئة: "الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد..

يطيب لى باسمى وباسم أعضاء المجلس أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، داعين المولى عز وجل أن يديم على شعب مصر العظيم بزعامتكم الأمن والسلام".

وأضاف "ينتهز مجلس الشيوخ هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أن ما تحقق على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يبرزها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ليعيش كل مواطن آمنا وعزيزاً فى وطنه، داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ويرعاكم.. وكل عام وأنتم بخير".