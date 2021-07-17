وزيرة الهجرة: مصريون فى ألمانيا جاهزون لمساعدة المتضررين من الفيضانات

وأضافت نبيلة مكرم فى تصريح اليوم السبت، أن جاهزية هؤلاء المواطنين المصريين لتقديم العون تأتى فى إطار مبادرة "خلينا سند لبعض"، والتى كانت قد أطلقتها الوزارة العام الماضى لدعم ومساندة أبناء الجاليات المصرية حول العالم الذين تقطعت بهم السبل بسبب الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا.
وأوضحت أن المصريين بالخارج يثبتون دومًا أن معدنهم أصيل ويتحلون بالمروءة والشهامة فى المواقف الصعبة وفى مواجهة التحديات المختلفة، مؤكدة أنهم ينقلون الصورة الإيجابية والحقيقة لمصر والمصريين داخل مجتمعاتهم الأجنبية التى يعيشون بها.
من جانبه، أكد حسين خضر، المصرى المقيم بألمانيا وعضو الحزب الاشتراكى الديمقراطى هناك، أنه هو وعدد من أصدقائه المصريين على أتم الاستعداد لتقديم العون والسند لأى مصرى فى ألمانيا قد تضرر جراء هذه الأزمة، معربا عن أمله فى تجاوز هذه الظروف فى أقرب وقت.
وأوضح أنه يمكن التواصل معه على رقم هاتف: 491747179144+، أو التواصل أيضًا مع مايكل جبران على رقم هاتف: 915254549894+.
يشار إلى أن بعض الولايات الألمانية تشهد موجة فيضانات وصفتها وكالات الأنباء العالمية بـ "الكارثية"، وقد خلفّت عددًا كبيرًا من الضحايا والمفقودين إلى جانب تدمير شبكات البنية التحتية.
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