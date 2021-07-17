حميات الفيوم الأولى فى تقرير مكافحة العدوى بوزارة الصحة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور إيهاب عطية مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، أن مستشفى حميات الفيوم احتلت المرتبة الأولى على مستشفيات المحافظة فى تقرير مكافحة العدوى، تليها المستشفى العام فى المرتبة الثانية، بينما جاءت مستشفى الصدر فى المرتبة الثالثة وذلك بعد مرور لجان من الوزارة على مستشفيات المحافظة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور حاتم جمال وكيل الوزارة مع مديرى المستشفيات المركزية والنوعية والعام والتأمين الصحى، وتم خلاله مناقشة سلبيات مرور لجان تفتيش الوزارة والتوصية بالمرور على مستشفى طامية وأبشواى بعد شهر. وأكد وكيل الوزارة على استمرار العزل والفرز بالمستشفيات لحين إعلان منظمة الصحة العالمية رسميا انتهاء وباء كورونا. وفى نفس الوقت عقد فريق من الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة اجتماعا مع فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات لمناقشة السلبيات والتأكيد على خطوط السير بالمستشفيات.

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