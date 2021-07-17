في 3 أيام..فيلم «العارف» يتخطى 5 ملايين جنيها بدور العرض

/640995/في-3-أيامفيلم-العارف-يتخطى-5-ملايين-جنيها--بدور-العرض

يواصل فيلم «العارف» للفنان أحمد عز تحقيق أعلى الإيرادات في دور العرض السينمائية المصرية منذ أولى أيام عرضه، كم لاقى ردود فعل إيجابية وإشادات مهولة من قبل المشاهدين، وانتشر اسم «العارف» في العديد من وسائل الإعلام بعد العرض الخاص للفيلم.

دوت الخليج يرصد نجاحات فيلم العارف

حقق فيلم «العارف» ما يقرب من 5 ملايين جنيها بعد ثلاثة أيام فقط من عرضه في دور العرض السينمائية، اذ جني مساء أمس الجمعة إيرادات بلغت 2 مليون جنيه و64 ألفا وهو رقم مهول في ظل الانشغالات الحالية في التحضيرات لعيد الأضحى المقبل، الأمر الذ جعل صناع العمل على ثقة كبيرة بأن «العارف» سيحقق أرقاما قياسية خلال أيام العيد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين في المرتبة الثانية من شباك التذاكر

ويتنافس مع «العارف» فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي يخوض بطولته الفنان كريم عبد العزيز، ليحتل المرتبة الثانية على شباك التذاكر، اذ حقق مساء أمس إيرادات وصلت إلى مليون جنيه و312 ألفًا، أما في خلال ل 10 أيام الماضيين من عرضه بلغت إجمالي إيراداته إلى 15 مليون جنيه و200 ألفًا.

والفيلم من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبد الله، وائل عبد الله.

قصة فيلم العارف

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

والفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.