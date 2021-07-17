/640993/على-هامش-مبادرة-حياة-كريمة-هشام-الجاهل-كلمة-الرئيس-السيسي-بشأن-سد-النهضة-حملت-رسائل-واضحة-للعالم

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن سد النهضة، خلال احتفالية المبادرة الرئاسية حياة كريمة يوم الخميس الماضي، حملت العديد من الرسائل الهامة والواضحة للعالم بأسره.

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هشام الجاهل: راسالة الرئيس السيسي وصلت لكافة الأطراف المعنية بشأن أزمة سد النهضة

وأشار عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، إلى أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت لكافة الأطراف المعنية بالشأن أزمة سد النهضة سواء إقليمية أو دولية، منبهًا بأن هناك خطًا أحمر وأي تحرك معادٍ سيكون له رد فعل مصري من جانب القياجة السياسية والجيش المصري العريق.

هشام الجاهل: الشعب المصري يعتمد بشكل كلي على نهر النيل

وأضاف عضو مجلس النواب، الشعب المصري يعتمد بشكل كلي على النهر النيل من آلاف السنين، وبالتالي أي تدخل للتأثير على حصتنا في مياه النيل يعتبر مسألة حياة أو موت، كما أن الدولة المصرية منذ بداية الأزمة وهي تحرص على الحل الدبلوماسي وعلى استكمال المفاوضات ولكن كان لابد من وضع حد فاصل للمماطلة والتسويف من الجانب الإثيوبي.

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هذا وكانت احتفالية مبادرة حياة كريمة، قد انطلقت الخميس الماضي، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى استاد القاهرة وهي معنية بتنمية قرى الريف المصرى.

وحضر الاحتفالية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكبار رجال الدولة والأحزاب السياسية، إلى جانب آلاف المصريين من مختلف محافظات الجمهورية.