/640990/احذر-ذبح-الاضحية-في-الشارح-غرامات-مالية-تصل-لـ-10-ألاف-جنيه-للمخالفين

تحرير محاضر بيئة

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة، لمن يقوم بذبح الأضاحي بالشارع، ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة، وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

وشدد اللواء خالدعبدالعال محافظ القاهرة أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بكافة مجازر القاهرة ( الآلي ، جيركو ، السلام، الممتاز، طره، حلوان ) للعمل علي مدار اليوم اعتباراً من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة .

الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا

و شدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم، وتكثيف رش وتطهير جميع المنشآت التابعة للمديرية من مجازر لحوم ودواجن وإدارات بيطرية للوقاية من فيروس كورونا يوميًا بعد ساعات العمل.

كما شدد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتي انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات .

وأشار المحافظ أنه تم التنسيق بين مديريتي الطب البيطري والصحة ومديرية التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات ، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .