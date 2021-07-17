/640992/رئيس-نادي-كايزر-تشفيز-أريد-أن-اشكر-الله-علي-تمكني-من-مشاهدة-هذه-اللحظة-التاريخية

أكد جونيور موتونج، رئيس مجلس إدارة نادي كايزر تشفيز، أن علي اللاعبين بذل قصارى جهدهم وصنع التاريخ خلال نهائي دوري ابطال إفريقيا ضد الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رئيس كايزر تشفيز فى تصريحات على الموقع الرسمي للنادى، " أوجة رساله هامه للفريق هى أننا عملنا بجد للوصول في النهائي، أريد أيضاً أن أشجع الفريق على تذكر أنهم يحملون امال عائلة أماكوشي، باقي الجنوب أفريقيين الذين يحتشدون خلف الفريق".

وتابع قائلاً:” الفوز بالكأس ووضع النجمة على رأس شارة كايزر تشيفز سيضمن أن أعضاء الفريق سيحددون أسماءهم إلى الأبد فى كتب التاريخ للنادي، وأنا واثق من أنهم سيمثلوننا بكل فخر وكرامة، أنا أتمنى للفريق كل التوفيق في 90 دقيقة من التعرق أمام الأهلي، نعلم جميعاً أنهم كانوا هناك وفعلوا ذلك من قبل”.

واختتم حديثة قائلاً:” أشعر بالتواضع الان واريد أن اشكر الله علي تمكني من مشاهدة هذه اللحظة التاريخية، بينما ارغب في شكرجميع اعضاء النادي السابقين والحاليين والمشجعين المخلصين الذين لقد شكلوا جزءًا من رحلتنا”.

بعثة النادي الأهلي تبدأ رحلة العودة للقاهرة من المغرب بعد انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تغادر البعثة ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية إلى المطار، فور انتهاء مباراة نهائي إفريقيا مباشرة، حيث تبدأ رحلة العودة للقاهرة على متن طائرة خاصة.

ويخوض الأهلي مباراة صعبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي. وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

يذكر أن الأهلي خاض مرانه الختامي أمس الجمعة على ملعب “كهرماء” بمدينة الدار البيضاء؛ استعدادا لمباراة كايزر تشيفز، وبدأ المران بمحاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن العديد من النقاط المهمة لمباراة اليوم، كما أدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة، من المقرر أن يتناول وجبة الإفطار في العاشرة من صباح اليوم، السبت، بتوقيت المغرب، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، بمقر إقامته في مدينة الدار البيضاء، ثم يخلد اللاعبون للراحة، على أن يتناول الفريق وجبة الغداء في الثانية والنصف ظهراً.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة ختامية مع لاعبي الفريق في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب.