وتابع العطيفى: "نحن نحاول أن نقدم نموذجًا سياسيًا برؤية مختلفة تليق بالوطن والمواطن المصرى بالجمهورية الجديدة، ونسعى جاهدين لكى نصل بفكرنا لكل مواطن فى مصر وتعزيز الفكر السياسى وأهميته وأهمية المشاركة فيه، وهذا يثقل علينا عبئًا كبيرًا لأنه يجعلنا نضع عدة نماذج ومحاور حتى ننطلق من خلالها فى ظل وجود اختلاف الثقافات والعادات ووجود أكثر من بيئة داخل المجتمع المصرى ووفق الجغرافيا السكانية، وبالتالى نحن نحاول أن نقدم كل ما يليق بكل فرد فى الشعب المصرى".
وأوضح أن التغيير الذى حدث فى هيكلة الحزب "وكوادره" كان الهدف منه هو الارتقاء بالمستوى الحزبى بحزب حماة الوطن، معلقًا: "نحن نعتبر أنفسنا فى مهمة قومية لدعم الوطن والمواطن وهذا الأمر أحب أن أؤكد عليه دوما".
وأشار إلى أنه لا يمكن لدولة عصرية أن تقوم دون ممارسة حزبية سليمة، مضيفًا: "نعمل جاهدين على وضع أسس جيدة للممارسة الحزبية داخل حزب حماة الوطن فى إطار منظومة واحدة اسمها مصر، ونحاول أن نعمل بقدر كبير من التجرد وإنكار الذات."
وفيما يتعلق بضخ الدماء الجديدة داخل حزب حماة الوطن، قال: "شرفت أن أكون أحد هذه الدماء التى تم ضخها كقيادة داخل الهيئة العليا للحزب وتولى منصب بهذه الحساسية والمسؤولية كأمين عام للتنظيم، وهى مهمة كبيرة تقع على عاتقى وأدعو الله أن يوفقنى فيها".
وأكد أنه لا خلاف على أن قوام أى أمة هو الشباب، ومن هذا المنطلق يؤمنون بضرورة وجود مزيج ما بين الشباب والخبرة والتجارب المكتسبة الموجودة داخل القيادات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين حماة الوطن: نحاول ضخ دماء جديدة لتقديم نموذج سياسى برؤية مختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.