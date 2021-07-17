وزير الرى يصل القاهرة بعد زيارة رسمية ناجحة للكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور عبد العاطى، بأنه عقد عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين بدولة الكونغو الشقيقة، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات إدارة المياه، وسبل تحقيق المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على مواطنى البلدين.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، أن هذه الزيارة تأتى تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق التعاون والتنسيق بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة، لتحقيق أهداف الشعوب فى التنمية المستدامة، والوصول للإدارة المثلى للمياه خاصة فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه فى العديد من دول العالم.

الجدير بالذكر أن وزير الرى، افتتح خلال زيارته لدولة الكونغو، مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية – كينشاسا، والذى يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة التغيرات المناخية فى الكونغو والذى ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد من الكوارث المناخية المفاجئة، وذلك فى إطار حرص مصر على نقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد.