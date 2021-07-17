/640985/النائب-حسانين-توفيق-يتقدم-بإقتراح-برغبة-لتنظيم-دورات -للشباب-متخصصة-في-تكنولوجيا-المعلومات-بمراكز-الشباب

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بإقتراح برغبة إلي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء وكل من الدكتور وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور وزير الشباب والرياضة، بشأن تنظيم دورات تدريبية للشباب متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك بمراكز الشباب بالقري.

دوت الخليج يرصد مقترح النائب حسانين توفيق بشأن مراكز الشباب

وقال حسانين توفيق في إقتراحه، إن في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يعيشه العالم حاليا وتتماشي معه مصر، وكذلك في ظل توجه وزارة الشباب والرياضة نحو الفكر الإستثماري لتعظيم الإستفادة من مراكز الشباب والأندية الرياضية بما يعود بالنفع علي الشباب، يكون علينا العمل علي إستثمار مراكز الشباب بالقرى في تنمية فكر ومهارات الشباب تكنولوجيا، وذلك من خلال تنظيم دورات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات بمراكز الشباب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إن تلك الدورات ستكون مفيدة جدا للشباب، حيث تسهل عليهم مشقة الإنتقال خارج القرى للحصول علي تلك الدورات المتخصصة، كما أنها ستؤهلهم لمواكبة التطور التكنولوجي وبالتالي سهولة حصولهم علي فرص العمل.

وتابع، بناء علي ذلك أتقدم بإقتراح برغبة، إلي رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بشأن تنظيم دورات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات بمراكز الشباب بالقري.