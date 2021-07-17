/640984/بعثة-الأهلي-تغادر-المغرب-عقب-مباراة-كايزر-تشفيز

بعثة النادي الأهلي تبدأ رحلة العودة للقاهرة من المغرب بعد انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تغادر البعثة ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية إلى المطار، فور انتهاء مباراة نهائي إفريقيا مباشرة، حيث تبدأ رحلة العودة للقاهرة على متن طائرة خاصة.

ويخوض الأهلي مباراة صعبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي. وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

يذكر أن الأهلي خاض مرانه الختامي أمس الجمعة على ملعب “كهرماء” بمدينة الدار البيضاء؛ استعدادا لمباراة كايزر تشيفز، وبدأ المران بمحاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن العديد من النقاط المهمة لمباراة اليوم، كما أدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة، من المقرر أن يتناول وجبة الإفطار في العاشرة من صباح اليوم، السبت، بتوقيت المغرب، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، بمقر إقامته في مدينة الدار البيضاء، ثم يخلد اللاعبون للراحة، على أن يتناول الفريق وجبة الغداء في الثانية والنصف ظهراً.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة ختامية مع لاعبي الفريق في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب.

ويتحدث موسيماني خلال المحاضرة عن أهم تعليماته للاعبي الفريق قبل خوض النهائي الإفريقي. ويستعد الأهلي لخوض مباراة مع كايزر تشيفز في التاسعة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.