/640981/النائب-هشام-حسين-يطالب-في-طلب-إحاطة-بتشديد-الرقابة-علي-مصحات-الإدمان

تقدم النائب د هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي كل من الدكتورة وزيرة الصحة والدكتور وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن إنتشار مصحات الإدمان غير المرخصة في ظل غياب الرقابة عليها.

دوت الخليج يرصد ماقاله النائب هشام حسين بشأن مصحات الإدمان

وقال هشام حسين في طلب الإحاطة، إن الفترة الأخيرة شهدت إنتشار إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل بشأن مصحات الإدمان، وأدي ذلك إلي نتائج سلبية مثل إنتحار المترددين عليها بعد فشلهم في التعافي من الإدمان.

وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة علي تلك المصحات التي تعالج الإدمان، ومنع أي مصحة تعمل بدون ترخيص نظرا لخطورة الآثار السلبية التي تنتج عن عدم قدرتها علي علاج المترددين عليها.

رقابة مصحات الإدمان والنائب هشام حسين

وأضاف أمين سر لجنة الإقترحات والشكاوي بمجلس النواب، بالإضافة إلي تشديد الرقابة، لابد من تسهيل إجراءات ترخيص تلك المصحات وزيادة حملات التوعية وزيادة مراكز مكافحة الإدمان والتأكيد علي سرية بيانات المرضي، لتشجيع مرضي الإدمان علي التواصل بتلك المراكز لتلقي العلاج في سرية تامة.

وتابع النائب هشام حسين، بناء عليه أتقدم بطلب الإحاطة الموجه لكل من وزيرة الصحة ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إنتشار إعلانات تلك المصحات غير المرخصة، والتي تجذب مرضي الإدمان إعتقادا منهم بأنها ستحافظ علي سرية بياناتهم، مقارنة بمراكز الإدمان التابعة للحكومة، وهو الأمر الخاطئ الواجب توضيحه وكشف آثاره السلبية والخطيرة.