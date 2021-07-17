/640979/أحمد-مجاهد-يزور-بعثة-الأهلي-في-المغرب-قبل-مواجهة-كايزر-تشيفز

أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري حرص على زيارة بعثة النادي الأهلي في مقر إقامتها بالمغرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبحث مجاهد مع بعثة الأهلي إجراءات وترتيبات سفر رباعي الفريق، محمد الشناوي، وأكرم توفيق، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، إلى اليابان بعد انتهاء نهائي إفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه رباعي الأهلي من المغرب إلى اليابان مباشرة للانضمام للمنتخب الأولمبي الذي وصل طوكيو صباح أمس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وأكد مجاهد دعمه ومؤازرته لفريق الأهلي في نهائي إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي. ويخوض الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت، أمام فرق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

يستعد النادي الأهلي مباراته اليوم السبت أمام فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي دوري إبطال إفريقيا.

وكان الأهلي بلغ النهائي على حساب الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع اللقاءين، فيما صعد كايزر تشيفز بعد هزيمة الوداد المغربي ذهاباً والتعادل معه إياباً.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر شاشتي beIN Sports HD 4 ،وbeIN Sports1 HD Premium.

وأعلنت القناة عن تخصيص استديو تحليلي يقدمه الإعلامي أحمد فؤاد والمحللون وائل جمعة وعزيز بنيج وحاتم الطرابلسي، كما ستنقل المباراة بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد محمد الخامس في المغرب بدون حضور جماهيري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي، بعد تفوقه على الترجي التونسي وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في إحدى أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة الإفريقية.

وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر.

وتأهل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي، حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا بدون أهداف.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في بث مباشر على قناة beIN Sports HD 4.