/640977/الداخلية-سحب-3-آلاف-رخصة-سيارة-لعدم-تركيب-الملصق-الإلكتروني

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، سحب عدد 3841 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سحب عدد 3841 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وبدأت وزارة الداخلية مطلع إبريل الماضي، تطبيق السحب الإداري لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني، وهي 30 مارس الماضي وبعدها يتوجه المسحوب رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني مقابل 150 جنيها غرامة.

المرور الخاصة

يهدف السحب الإداري للرخص إلى إلزام قائدي المركبات بسرعة التوجه إلى وحدات المرور الخاصة بهم على مستوى الجمهورية؛ لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني.

وزارة الداخلية

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا، ومن أجل تركيب الملصق الإلكتروني لمركباتهم، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة “أرقام فقط” باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام).

وفى سياق أخر نظمت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قافلة طبية تضم جميع التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى.

مواد غذائية بالمجان

واستهدفت القافلة عدة قرى بنطاق محافظتي «السويس وبني سويف»، إذ تم توزيع عدد من المساعدات العينية «مواد غذائية متنوعة» بالمجان على المواطنين.

كما تم توقيع الكشف الطبي على مجموعة من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل جميع الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.