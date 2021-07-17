/640970/موكا-الخضري-تنضم-لفيلم-زومبي-على-جنبي-مع-علي-ربيع

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم «زومبي على جنبي»

وتجسد الفنانة موكا الخضري خلال أحداث فيلم «زومبي على جنبي» دور مطربة، وتدخل في صراع مع علي ربيع بسبب التريند، والفيلم من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

ويقدم ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية "حمادة بطة" مطرب مهرجانات، كما سيقدم أغنيات بصوته خلال الأحداث، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رعب عن مصاصي الدماء، ويتعرض "حمادة بطة" للعديد من المواقف الكوميدية، وبدأ الميرغني تصوير الفيلم خلال الأيام الماضية.

“شارع 6” أولى أعمال الخضري الدرامية

تخوض الفنانة موكا الخضري أولي تجاربها الدرامية من خلال أحداث المسلسل الدرامي “شارع 9″، وتجسد شخصية “منال”، التي تعمل طبيبة باحدي المستشفيات الخاصة، وتشرع في جريمة قتل، وتستغل ذكائها في إلصاق تهمة جريمة القتل الي بطلة العمل رانيا يوسف، لتتصاعد الأحداث الدرامية، وتحاول إثبات براءتها بمساعدة صديقتها، وتدور الأحداث حول كشف لغز الجريمة التي هزت الحي الهادئ بالمعادي، العمل يتمني إلي نوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات ال 45، وهو من تأليف حسين محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك في بطولته احمد وفيق، ونرمين الفقي.

آخر أعمال علي ربيع

يذكر أن آخر أعمال الفنان علي ربيع كان مسلسل «أحسن أب» الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني لعام 2021 لكنه خرج من المنافسة بعض عرض أول 10 حلقات، وهو من تأليف أحمد محيى ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي.

علي ربيع يفضل الأفلام الكوميدية عن الأكشن

وكان قد أكد علي ربيع في إحدى تصرحاته أنه يفضل تقديم أدوار الكوميديا، على الرغم من أنها أصعب من الأدوار التراجيدي أو الأكشن، مثلا في الأكشن يعتمد على أسلوب خاص في تنفيذ المعارك بشكل جديد، وفي الأعمال التراجيدية يكون الممثل على علم بما يفعله وتكون هناك عوامل مؤثرة مثل الموسيقى المصاحبة للمشهد، أما مهمة إضحاك الجمهور من أصعب المهام، ودائما يبحث عن مواقف كوميدية تستطيع إضحاك المتفرج.