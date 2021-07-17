/640966/رئيس-قضايا-الدولة-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-عيد-الأضحى-المبارك

صرح منذ قليل المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، بأن المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس قضايا الدولة، بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

سائلين المولى عز وجل أن يديم على مصر الأمن والأمان والتنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

عبد الفتاح السيسي

وفي وقت سابق أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء لرئيس وزراء العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار بالعراق".

البرلمان يوافق علي فصل الموظف الإخواني بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه البرلمان يوافق علي فصل الموظف الإخواني بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه .

نص البرقية

وجاء نص البرقية : "سعادة الأخ السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة …. أبعث إلى سيادتكم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص جراء الحريق الذي اندلع بمستشفى الحسين التعليمي في محافظة " ذي قار " ببلدكم الشقيق ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل .

أخي صاحب السعادة ، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الشقيق النجاة من كل مكروه وسوء