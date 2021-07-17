أحداث رياضية تنتظرك اليوم السبت: موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز..أشرف بن شرقي يعود إلي القاهر..المنتخب الأولمبي يخوض تدريباته الأولي باليابان

/640971/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-السبت-موعد-مباراة-الأهلي-ضد-كايزر-تشيفزأشرف-بن-شرقي-يعود-إلي-القاهرالمنتخب-الأولمبي-يخوض-تدريباته-الأولي-باليابان

تشهد الساحة الرياضية اليوم السبت ، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم السبت أمام فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي دوري إبطال إفريقيا.

تقام مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الدور النهائي من دوري ابطال إفريقيا مساء اليوم السبت 17 يوليو الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، والمقرر مبارة نهائي دوري ابطال افريقيا حصريا على قنوات «beIN Sports HD 4» على تردد: على القمر: نايل سات، تردد11054 معدل الترميز 27500 – 2/3.

منتخب مصر الاولمبي

تقام تدريبات منتخب مصر الاولمبى بقيادة شوقى غريب، فى اليابان اليوم السبت، بعدما تعذر إقامة أى تدريبات أمس نظرا لوصول البعثة إلى طوكيو وقرار اللجنة المنظمة بالمبيت بها قبل التوجه اليوم إلى مدينة سابورو اليابانية التى تستضيف الفراعنة.

ويستضيف ستاد سابورو دومى، المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.

ووصل صباح أمس منتخب مصر الأوليمبى، إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 10 ساعات، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.

أشرف بن شرقي

ينتظم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه، بعد عودته اليوم، إلى القاهرة قادما من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس، الجمعة، على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل انطلاق تدريبات أمس على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك من أجل الاطمئنان على لاعبي الفريق والجهاز الفني بعد الحصول على راحة طويلة في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية.

مواعيد مباريات الدورى المغربى

تقام أولمبيك آسفي أمام الرجاء الرياضي والتي من الممقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء

تقام مباراة حسنية أغادير أمام الجيش الملكي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والربع مساء

تقام مباراة المغرب التطواني أمام مولودية وجدة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء